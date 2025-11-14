RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве в результате массированной атаки повреждены теплосети: какие районы без отопления

Иллюстративное фото: ремонт теплосети в Киеве (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В результате массированной атаки врага на Киев в ночь на 14 ноября повреждены участки тепловых сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

В частности, по данным мэра столицы, в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - отметил он.

Перед этим Виталий Кличко предупреждал о возможных перебоях с электро- и водоснабжением в результате массированной атаки на Киев.

 

Массированная атака на Киев

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами.

Сообщалось о том, что россияне запустили ракеты "Калибр" по Киеву, также Воздушные Силы писали о пусках "Кинжалов".

Многие дома горят, повреждены автомобили и нежилые здания. Уже есть более 10 пострадавших.

Виталий Кличко сообщил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев