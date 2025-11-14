В Киеве в результате массированной атаки повреждены теплосети: какие районы без отопления

Массированная атака на Киев

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами.

Сообщалось о том, что россияне запустили ракеты "Калибр" по Киеву, также Воздушные Силы писали о пусках "Кинжалов".

Многие дома горят, повреждены автомобили и нежилые здания. Уже есть более 10 пострадавших.

Виталий Кличко сообщил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы.