У Києві внаслідок атаки РФ зросла кількість постраждалих

"Внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (8:55)

ДСНС повідомила, що в Києві кількість постраждалих через російські удари збільшилася до 13 осіб, серед них одна дитина.

Атака на Київ

В ніч на 21 березня російські загарбники атакували Україну ракетами. Так, під ударом був Київ. Окупанти випустили 31 ракету, серед яких - 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, ракети "Іскандер-М" та "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Однак у Києві падали уламки збитих ракет, через що були пошкодження та спалахнули пожежі. Зокрема, у столиці отримали пошкодження житлові будинки, дитсадок та автівки.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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