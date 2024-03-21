В Киеве в результате атаки РФ возросло количество пострадавших

"В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек. Информации о погибших нет", - говорится в сообщении.

Обновлено (8:55)

ГСЧС сообщила, что в Киеве количество пострадавших из-за российских ударов увеличилось до 13 человек, среди них один ребенок.

Атака на Киев

В ночь на 21 марта российские захватчики атаковали Украину ракетами. Да, под ударом был Киев. Оккупанты выпустили 31 ракету, среди которых - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Однако в Киеве падали обломки сбитых ракет, из-за чего были повреждены и вспыхнули пожары. В частности, в столице получили повреждения жилые дома, детсад и автомобили.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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