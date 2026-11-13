У Києві внаслідок атаки РФ загорілася будівля медзакладу

Зауважимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували над столицею дрони і в місті було чути вибухи. Наразі відомо, що зафіксовані наслідки у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Також зауважимо, що цієї ночі та більшості північних, центральних та західних областей України оголошували червону тривогу через загрозу застосування балістики. На щастя, пусків ракет не було.