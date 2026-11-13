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В Киеве из-за атаки РФ загорелось здание медучреждения

04:10 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: в столице объявляли тревоги из-за угрозы дронов и баллистики (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 13 ноября в очередной раз пытались атаковать Киев дронами. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

Заметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали над столицей дроны и в городе слышались взрывы. Пока известно, что зафиксированы последствия в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание здания медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Также заметим, что в эту ночь и большинство северных, центральных и западных областей Украины объявляли красную тревогу из-за угрозы применения баллистики. К счастью, пусков ракет не было.

Обстрелы Киева

Напомним, вчера днем 12 ноября обломки российского дрона упали на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева. В результате падения БПЛА пострадал один человек и возник пожар.

Также мы писали, что вчера российский дрон нанес удар по девятиэтажке в Соломенском районе Киева. В результате обстрела было зафиксировано частичное разрушения и пострадали люди.

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