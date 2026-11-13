В Киеве из-за атаки РФ загорелось здание медучреждения

Россияне в ночь на 13 ноября в очередной раз пытались атаковать Киев дронами. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар медучреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
Заметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали над столицей дроны и в городе слышались взрывы. Пока известно, что зафиксированы последствия в Шевченковском районе.
"В Шевченковском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание здания медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Также заметим, что в эту ночь и большинство северных, центральных и западных областей Украины объявляли красную тревогу из-за угрозы применения баллистики. К счастью, пусков ракет не было.
Напомним, вчера днем 12 ноября обломки российского дрона упали на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева. В результате падения БПЛА пострадал один человек и возник пожар.
Также мы писали, что вчера российский дрон нанес удар по девятиэтажке в Соломенском районе Киева. В результате обстрела было зафиксировано частичное разрушения и пострадали люди.