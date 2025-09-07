UA

У Києві внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку

Фото: у столиці пошкоджено багатоповерховий будинок (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Києві російські дрони зруйнували кілька поверхів багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Він зазначив, що у девʼятиповерховому будинку в Святошинському районі, де внаслідок атаки сталося загоряння, зафіксовані часткові руйнування з 4 по 8 поверхи.

На місці інциденту працюють усі служби.

Раніше Кличко повідомив про займання автомобілів на парковці у Святошинському районі.

Згодом повідомлялося про влучання у дев'яти- та шістнадцятиповерховний будинки в цьому районі.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Україну масштабно обстрілюють ударними дронами "Шахед" і ракетами.

Детальніше про перші наслідки удару по Києву - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

