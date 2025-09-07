У Києві внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку

Він зазначив, що у девʼятиповерховому будинку в Святошинському районі, де внаслідок атаки сталося загоряння, зафіксовані часткові руйнування з 4 по 8 поверхи.

На місці інциденту працюють усі служби.

Раніше Кличко повідомив про займання автомобілів на парковці у Святошинському районі.

Згодом повідомлялося про влучання у дев'яти- та шістнадцятиповерховний будинки в цьому районі.