В Киеве в результате атаки частично разрушена многоэтажка

Он отметил, что в девятиэтажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, зафиксированы частичные разрушения с 4 по 8 этажи.

На месте инцидента работают все службы.

Ранее Кличко сообщил о возгорании автомобилей на парковке в Святошинском районе.

Позже сообщалось о попадании в девяти- и шестнадцатиэтажный дома в этом районе.