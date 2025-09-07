RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве в результате атаки частично разрушена многоэтажка

Фото: в столице поврежден многоэтажный дом (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве российские дроны разрушили несколько этажей многоквартирного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что в девятиэтажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, зафиксированы частичные разрушения с 4 по 8 этажи.

На месте инцидента работают все службы.

Ранее Кличко сообщил о возгорании автомобилей на парковке в Святошинском районе.

Позже сообщалось о попадании в девяти- и шестнадцатиэтажный дома в этом районе.

Напомним, в ночь на 7 сентября Украину масштабно обстреливают ударными дронами "Шахед" и ракетами.

Подробнее о первых последствиях удара по Киеву - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Атака дронов