У Києві визначились зі стартом опалювального сезону

Він пояснив, що тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання", - наголосив мер Києва.

Він зауважив, що рішення про початок опалювального сезону було ухвалено з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.