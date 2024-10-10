В Киеве определились со стартом отопительного сезона

Он пояснил, что тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что решение о начале отопительного сезона было принято с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии.