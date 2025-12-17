ua en ru
У Києві військовому з ампутаціями відмовили у банківській картці: деталі

Київ, Середа 17 грудня 2025 22:04
UA EN RU
У Києві військовому з ампутаціями відмовили у банківській картці: деталі
Автор: Валерія Поліщук

У Києві 20-річному військовому, який втратив усі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у видачі банківської картки для отримання державних виплат.

Про це заявила командир Патронатної служби "Янголи", офіцер ЦВС 3 ОШБр Олена "Гайка" Толкачова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

За її словами, солдат пішов на війну у 18 років і втратив усі кінцівки у районі Ізюмського на Харківщині. Медичний куратор патронатної служби привезла його до відділення ПриватБанку на проспекті Берестейському, 27-А для відновлення втраченої у бою картки. Відповідно до процедури, менеджер попросив узяти картку в руки та піднести до обличчя для фото.

"У людини немає рук. Немає рук - немає картки", - зазначила Толкачова.

За її словами, працівники відділення відмовилися дозволити, щоб картку тримала інша людина, та запропонували єдину альтернативу - оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

Через це поранений військовий змушений чекати на протез руки, що може тривати місяці або рік, залишаючись без коштів, які має отримати від держави.

У ПриватБанку відреагували на ситуацію. Прессекретар банку Олег Серьга заявив, що інцидент є неприпустимим.

"Ми вже зʼясовуємо, як це могло статися, й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла, і ми проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", - сказав він.

Оновлено (22:40)

Голова Національного банку України Андрій Пишний відреагував на інцидент із відмовою пораненому військовому у видачі банківської картки. За його словами, така ситуація є неприпустимою і не повинна повторюватися.

Пишний наголосив, що за фактом інциденту будуть зроблені висновки та надана відповідна реакція. Він також заявив, що особисто доставить військовому картку разом із вибаченнями від банківської спільноти.

Нагадаємо, в Україні почали працювати фахівці із супроводу ветеранів, які допомагатимуть військовим адаптуватися після повернення до мирного життя. Наразі вже залучено 2100 таких спеціалістів, а до кінця року планують заповнити ще приблизно тисячу вакансій.

Раніше повідомлялося, що кількість ветеранів і ветеранок в Україні вже сягає близько 1,5 мільйона, зокрема тих, хто отримав інвалідність унаслідок війни. Їхня кількість продовжує зростати щодня.

