Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве военному с ампутациями отказали в банковской карте: детали

Киев, Среда 17 декабря 2025 22:04
UA EN RU
В Киеве военному с ампутациями отказали в банковской карте: детали Иллюстративное фото: В Киеве военному с ампутациями отказали в банковской карточке (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве 20-летнему военному, который потерял все конечности во время боев на Харьковщине, отказали в выдаче банковской карты для получения государственных выплат.

Об этом заявила командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 ОШБр Елена "Гайка" Толкачева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По ее словам, солдат ушел на войну в 18 лет и потерял все конечности в районе Изюмского на Харьковщине. Медицинский куратор патронатной службы привезла его в отделение ПриватБанка на проспекте Берестейском, 27-А для восстановления утраченной в бою карты. Согласно процедуре, менеджер попросил взять карту в руки и поднести к лицу для фото.

"У человека нет рук. Нет рук - нет карточки", - отметила Толкачева.

По ее словам, работники отделения отказались позволить, чтобы карточку держал другой человек, и предложили единственную альтернативу - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Из-за этого раненый военный вынужден ждать протез руки, что может длиться месяцы или год, оставаясь без средств, которые должен получить от государства.

В ПриватБанке отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь банка Олег Серьга заявил, что инцидент недопустим.

"Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, и мы проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", - сказал он.

Обновлено (22:40)

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный отреагировал на инцидент с отказом раненому военному в выдаче банковской карты. По его словам, такая ситуация недопустима и не должна повторяться.

Пышный подчеркнул, что по факту инцидента будут сделаны выводы и дана соответствующая реакция. Он также заявил, что лично доставит военному карточку вместе с извинениями от банковского сообщества.

Напомним, в Украине начали работать специалисты по сопровождению ветеранов, которые будут помогать военным адаптироваться после возвращения к мирной жизни. Сейчас уже привлечено 2100 таких специалистов, а до конца года планируют заполнить еще примерно тысячу вакансий.

Ранее сообщалось, что количество ветеранов и ветеранок в Украине уже достигает около 1,5 миллиона, в том числе тех, кто получил инвалидность в результате войны. Их количество продолжает расти ежедневно.

