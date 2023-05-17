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У Києві виявили залишки від боєприпасів до РСЗВ "Град"

Ілюстративне фото: у Києві виявили залишки від боєприпасів до РСЗВ "Град" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники знову виявили залишки від російських боєприпасів "Град" у Святошинському лісництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Під час проведення робіт у ґрунті було виявлено небойову частину від боєприпасу РСЗВ "Град". Це не перша знахідка в цьому лісі, на початку травня піротехніки КАРС вже знаходили в цьому лісництві схожі предмети", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що при виявленні уламків ракет чи вибухонебезпечних пристроїв слід обов'язково телефонувати на номери "101" та "102".

При цьому у жодному разі не можна торкатися знахідок і дозволяти це робити іншим. Не треба переміщувати предмети та намагатися їх розібрати чи заносити у приміщення. Також їх не можна закопувати у землю чи кидати у водойми тощо.

Окрім того, не потрібно фотографувати та не публікувати знімки знахідок в інтернеті.

Водночас варто позначити місце знахідки та відійти від підозрілого предмета подалі.

Потім слід повідомити про знахідку підрозділи ДСНС та поліцію, дочекатися приїзду фахівців та вказати місце розташування підозрілої знахідки.

Нагадаємо, 16 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками. Окупанти випустили 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні "Кинджали".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Оболонському районі теж знайшли залишки РСЗВ "Град".

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КиївКМДАСвятошинський район