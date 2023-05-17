У Києві виявили залишки від боєприпасів до РСЗВ "Град"

"Під час проведення робіт у ґрунті було виявлено небойову частину від боєприпасу РСЗВ "Град". Це не перша знахідка в цьому лісі, на початку травня піротехніки КАРС вже знаходили в цьому лісництві схожі предмети", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що при виявленні уламків ракет чи вибухонебезпечних пристроїв слід обов'язково телефонувати на номери "101" та "102".

При цьому у жодному разі не можна торкатися знахідок і дозволяти це робити іншим. Не треба переміщувати предмети та намагатися їх розібрати чи заносити у приміщення. Також їх не можна закопувати у землю чи кидати у водойми тощо.

Окрім того, не потрібно фотографувати та не публікувати знімки знахідок в інтернеті.

Водночас варто позначити місце знахідки та відійти від підозрілого предмета подалі.

Потім слід повідомити про знахідку підрозділи ДСНС та поліцію, дочекатися приїзду фахівців та вказати місце розташування підозрілої знахідки.