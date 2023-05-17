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В Киеве обнаружили остатки от боеприпасов к РСЗО "Град"

Иллюстративное фото: в Киеве обнаружили остатки от боеприпасов к РСЗО "Град" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели снова обнаружили остатки от российских боеприпасов "Град" в Святошинском лесничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"При проведении работ в почве была обнаружена небоевая часть от боеприпаса РСЗО "Град". Это не первая находка в этом лесу, в начале мая пиротехники КАРС уже находили в этом лесничестве похожие предметы", - сказано в сообщении.

Отметим, что при обнаружении обломков ракет или взрывоопасных устройств следует обязательно звонить по телефону на номера "101" и "102".

При этом ни в коем случае нельзя прикасаться к находкам и позволять это делать другим. Не следует перемещать предметы и стараться их разобрать или заносить в помещение. Также их нельзя закапывать в землю или бросать в водоемы.

Кроме того, не нужно фотографировать и публиковать снимки находок в интернете.

В то же время, стоит отметить место находки и отойти от подозрительного предмета подальше.

Затем следует сообщить о находке подразделения ГСЧС и полиции, дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительной находки.

Напомним, 16 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками. Оккупанты выпустили 18 ракет и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробалистические "Кинжалы".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Оболонском районе тоже нашли остатки РСЗО "Град".

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КиевКГГАСвятошинский район