В Киеве обнаружили остатки от боеприпасов к РСЗО "Град"

"При проведении работ в почве была обнаружена небоевая часть от боеприпаса РСЗО "Град". Это не первая находка в этом лесу, в начале мая пиротехники КАРС уже находили в этом лесничестве похожие предметы", - сказано в сообщении.

Отметим, что при обнаружении обломков ракет или взрывоопасных устройств следует обязательно звонить по телефону на номера "101" и "102".

При этом ни в коем случае нельзя прикасаться к находкам и позволять это делать другим. Не следует перемещать предметы и стараться их разобрать или заносить в помещение. Также их нельзя закапывать в землю или бросать в водоемы.

Кроме того, не нужно фотографировать и публиковать снимки находок в интернете.

В то же время, стоит отметить место находки и отойти от подозрительного предмета подальше.

Затем следует сообщить о находке подразделения ГСЧС и полиции, дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительной находки.