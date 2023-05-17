В Киеве обнаружили остатки от боеприпасов к РСЗО "Град"

Спасатели снова обнаружили остатки от российских боеприпасов "Град" в Святошинском лесничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"При проведении работ в почве была обнаружена небоевая часть от боеприпаса РСЗО "Град". Это не первая находка в этом лесу, в начале мая пиротехники КАРС уже находили в этом лесничестве похожие предметы", - сказано в сообщении.
Отметим, что при обнаружении обломков ракет или взрывоопасных устройств следует обязательно звонить по телефону на номера "101" и "102".
При этом ни в коем случае нельзя прикасаться к находкам и позволять это делать другим. Не следует перемещать предметы и стараться их разобрать или заносить в помещение. Также их нельзя закапывать в землю или бросать в водоемы.
Кроме того, не нужно фотографировать и публиковать снимки находок в интернете.
В то же время, стоит отметить место находки и отойти от подозрительного предмета подальше.
Затем следует сообщить о находке подразделения ГСЧС и полиции, дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительной находки.
Напомним, 16 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками. Оккупанты выпустили 18 ракет и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробалистические "Кинжалы".
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Оболонском районе тоже нашли остатки РСЗО "Град".
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