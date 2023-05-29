UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві виявили шість уламків ворожих ракет у трьох районах

Ілюстративне фото: у Києві виявили шість уламків ворожих ракет у трьох районах (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У трьох районах Києва виявили вже шість уламків російських ракет під час ракетної атаки на столицю 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет у таких районах Києва:

В Оболонському районі:

  • біля АЗС;
  • на дорожньому покритті із займанням;
  • на зеленій зоні.

В Деснянському районі:

  • на території одного з парків.

У Дніпровському районі:

  • на дорожньому покритті в різних місцях.

Атака на Київ

У Києві та ще низці областей у понеділок оголосили повітряну тривогу об 11:09. Вже через 7 хвилин було чутно перші вибухи - у столиці спрацювали сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що через ворожу атаку одна людина отримала поранення в Подільському районі.

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що ворожі ракети летіли по балістичній траєкторії.

Зазначимо, що це вже друга за сьогодні ворожа атака на Україну. Вночі росіяни атакували Київ та ще низку областей дронами та ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київракетный удар