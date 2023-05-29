В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах

По состоянию на 11:45 поступили сообщения об обнаружении обломков ракет в таких районах Киева:

В Оболонском районе:

возле АЗС;

на дорожном покрытии с возгоранием;

на зеленой зоне.

В Деснянском районе:

на территории одного из парков.

В Днепровском районе:

на дорожном покрытии в разных местах.

Атака на Киев

В Киеве и ряде областей в понедельник объявили воздушную тревогу в 11:09. Уже через 7 минут были слышны первые взрывы - в столице сработали силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за вражеской атаки один человек получил ранения в Подольском районе.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории.

Отметим, что это уже вторая за сегодня вражеская атака на Украину. Ночью россияне атаковали Киев и ряд областей дронами и ракетами.

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