В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах

В трех районах Киева обнаружили уже шесть обломков российских ракет во время ракетной атаки на столицу 29 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
По состоянию на 11:45 поступили сообщения об обнаружении обломков ракет в таких районах Киева:
В Оболонском районе:
В Деснянском районе:
В Днепровском районе:
В Киеве и ряде областей в понедельник объявили воздушную тревогу в 11:09. Уже через 7 минут были слышны первые взрывы - в столице сработали силы ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за вражеской атаки один человек получил ранения в Подольском районе.
Тем временем в Воздушных силах сообщили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории.
Отметим, что это уже вторая за сегодня вражеская атака на Украину. Ночью россияне атаковали Киев и ряд областей дронами и ракетами.
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