В Киеве обнаружили "Шахед" с боевой частью (фото)

Суббота 04 октября 2025 11:48
В Киеве обнаружили "Шахед" с боевой частью (фото) Фото: в Киеве обнаружили "Шахед" с боевой частью (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

В Дарницком районе столицы обнаружили ударный беспилотник типа "Шахед" с ударной боевой частью. Опасную находку вывезли в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"В лесополосе Дарницкого района полицейские обнаружили обломки вражеского БпЛА с не детонированной боевой частью. Сообщение о подозрительном предмете поступило от граждан, которые проходили неподалеку", - отметили в полиции.

В Киеве обнаружили &quot;Шахед&quot; с боевой частью (фото)

Сообщается, что на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы полиции Киева. Они тщательно обследовали территорию и установили, что среди обломков беспилотника находится боевая часть с взрывателем.

Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

В Киеве обнаружили &quot;Шахед&quot; с боевой частью (фото)

Атаки "Шахедов" на Украину

Напомним, что в последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми. Россияне запускают сотни дронов за ночь, особенно, когда дроновая атака проводится перед ракетным обстрелом.

В последнее время Россияне совершенствуют дроны-камикадзе, устанавливая на них 16-канальные системы. Это позволяет им менять частоты сигналов и преодолевать украинские зоны РЭБ.

ВСУ постоянно применяют новые методы борьбы с "Шахедами". В частности, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за "Шахедами". Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.

