В Киеве обнаружили "Шахед" с боевой частью (фото)

В Дарницком районе столицы обнаружили ударный беспилотник типа "Шахед" с ударной боевой частью. Опасную находку вывезли в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"В лесополосе Дарницкого района полицейские обнаружили обломки вражеского БпЛА с не детонированной боевой частью. Сообщение о подозрительном предмете поступило от граждан, которые проходили неподалеку", - отметили в полиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы полиции Киева. Они тщательно обследовали территорию и установили, что среди обломков беспилотника находится боевая часть с взрывателем.

Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.