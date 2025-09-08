У Києві виявили підроблене водійське посвідчення: МВС пояснило, як розпізнати шахраїв

Під час перевірки за базами МВС адміністратор встановив, що особа відсутня в реєстрах, а наданий документ має ознаки підробки. Надання послуги призупинили, а на місце викликали поліцію для фіксації факту та встановлення всіх обставин.

У МВС зазначили, що подібні випадки непоодинокі і закликали громадян не користуватися послугами шахраїв, які пропонують "офіційні" посвідчення водія без навчання та складання іспитів.

Як розпізнати підробку

Фахівці Головного сервісного центу МВС пояснюють, як зрозуміти, що натрапили на шахраїв:

шахраї зазвичай працюють через месенджери - Telegram, Viber, WhatsApp - і обіцяють доставити водійське посвідчення поштою;

використовують фото працівників сервісних центрів, щоб ввести клієнта в оману;

запевняють, що документи будуть відображатися в базах МВС та додатку "Дія", хоча це неправда;

обіцяють обійти навчання в автошколі та іспити - це неможливо офіційно.



Шахрайські схеми в мережі (скриншот hsc.gov.ua)

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв

Для того, аби не стати жертвою шахраїв потрібно дотримуватися таких правил:

усі послуги з отримання або обміну посвідчень водія проводяться лише в сервісних центрах МВС, особиста присутність обов’язкова;

перевіряти дійсність посвідчення можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за серією, номером та датою народження;

офіційні платежі здійснюються лише через реквізити, надані адміністратором, або онлайн на сайтах із доменом gov.ua;

ніколи не надсилайте гроші та персональні дані незнайомцям через месенджери.

МВС наголосило, що куплені через інтернет документи не є дійсними та не дають права керування авто. За підробку та використання таких документів передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 ККУ.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках МВС у Facebook та Instagram.