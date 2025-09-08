В Киеве обнаружили поддельное водительское удостоверение: МВД объяснило, как распознать мошенников

В Киеве в сервисном центре МВД №8042 разоблачили поддельное водительское удостоверение. Документ предоставил гражданин, который пришел для его обмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного сервисного центра МВД.
Во время проверки по базам МВД администратор установил, что лицо отсутствует в реестрах, а предоставленный документ имеет признаки подделки. Предоставление услуги приостановили, а на место вызвали полицию для фиксации факта и установления всех обстоятельств.
В МВД отметили, что подобные случаи не единичны и призвали граждан не пользоваться услугами мошенников, которые предлагают "официальные" водительские удостоверения без обучения и сдачи экзаменов.
Специалисты Главного сервисного цента МВД объясняют, как понять, что наткнулись на мошенников:
Мошеннические схемы в сети (скриншот hsc.gov.ua)
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников нужно придерживаться таких правил:
МВД отметило, что купленные через интернет документы не являются действительными и не дают права управления авто. За подделку и использование таких документов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 УКУ.
Консультацию по услугам сервисных центров можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах МВД в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина стала первой в Европе страной, где водительское удостоверение можно получить полностью в цифровом формате через приложение "Дія". Услуга доступна для замены или восстановления документа, а также для комбинированного варианта (пластик + цифровое удостоверение), без обязательной медицинской справки во время военного положения.
Также мы рассказывали, что граждане Украины, которые выехали за границу, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на иностранное без сдачи экзаменов. Международные соглашения уже действуют с Испанией, Италией, ОАЭ, Турцией и Литвой, а Главный сервисный центр МВД продолжает работать над расширением списка стран. Для водителей в ЕС действуют временные специальные правила, позволяющие пользоваться украинскими правами или получить временное водительское удостоверение без экзаменов.