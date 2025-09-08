В Киеве обнаружили поддельное водительское удостоверение: МВД объяснило, как распознать мошенников

Во время проверки по базам МВД администратор установил, что лицо отсутствует в реестрах, а предоставленный документ имеет признаки подделки. Предоставление услуги приостановили, а на место вызвали полицию для фиксации факта и установления всех обстоятельств.

В МВД отметили, что подобные случаи не единичны и призвали граждан не пользоваться услугами мошенников, которые предлагают "официальные" водительские удостоверения без обучения и сдачи экзаменов.

Как распознать подделку

Специалисты Главного сервисного цента МВД объясняют, как понять, что наткнулись на мошенников:

мошенники обычно работают через мессенджеры - Telegram, Viber, WhatsApp - и обещают доставить водительское удостоверение по почте;

используют фото работников сервисных центров, чтобы ввести клиента в заблуждение;

уверяют, что документы будут отображаться в базах МВД и приложении "Дія", хотя это неправда;

обещают обойти обучение в автошколе и экзамены - это невозможно официально.



Мошеннические схемы в сети (скриншот hsc.gov.ua)

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников нужно придерживаться таких правил:

все услуги по получению или обмену водительских удостоверений проводятся только в сервисных центрах МВД, личное присутствие обязательно;

проверять действительность удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД по серии, номеру и дате рождения;

официальные платежи осуществляются только через реквизиты, предоставленные администратором, или онлайн на сайтах с доменом gov.ua;

никогда не отправляйте деньги и персональные данные незнакомцам через мессенджеры.

МВД отметило, что купленные через интернет документы не являются действительными и не дают права управления авто. За подделку и использование таких документов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 УКУ.

Консультацию по услугам сервисных центров можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах МВД в Facebook и Instagram.