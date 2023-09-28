У Києві виявили фішингові сall-центри, які ошукали іноземців на мільйони гривень

У поліції зазначають, що остаточна сума збитків встановлюється, але у правоохоронців є вагомі підстави вважати, що вона сягає десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, фігуранти залучили до протиправної діяльності понад 40 осіб у різних регіонах України. При цьому кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов’язків. Так звані "кодери", тобто спеціалісти з написання комп’ютерних програм, створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу Telegram-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності.

Зазначається, що своїх потенційних жертв оператори "сall-центрів" знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Після того, як люди вводили платіжні дані, інформація ставала відомою фігурантам. Члени угруповання, так звані "вбівери", виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або за допомогою "кодерів" конвертували їх у криптовалюту.

Надалі організатор займався розподілом привласнених коштів, частину з яких витрачав на забезпечення функціонування "сall-центрів".

Правоохоронці провели 29 обшуків у Києві, а також Дніпропетровській Кіровоградській, Тернопільській, Полтавській та Чернігівській областях. Вони вилучили майже 60 ноутбуків, комп’ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, 75 тисяч доларів, банківські та сім-картки, 6 автомобілів та робочі записи.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і за ч. 4 та 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали, їм повідомили їм про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Україна провела екстрадицію п'яти організаторів колцентру в Чехію. Вони змогли виманити у іноземців понад 7 млн 609 тисяч євро (близько 300 млн гривень).

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