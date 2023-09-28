В Киеве обнаружили фишинговые сall-центры, которые обманули иностранцев на миллионы гривен

В полиции отмечают, что окончательная сумма ущерба устанавливается, но у правоохранителей есть веские основания полагать, что она достигает десятков миллионов гривен.

По данным следствия, фигуранты привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом каждый член организации имел четко определенный перечень обязанностей. Так называемые кодеры, то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу Telegram-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.

Отмечается, что своих потенциальных жертв операторы сall-центров находили на чешских торговых интернет-площадках. Аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того, как люди вводили платежные данные, информация становилась известна фигурантам. Члены группировки, так называемые "вбиверы", выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карточки или с помощью "кодеров" конвертировали их в криптовалюту.

В дальнейшем организатор занимался распределением присвоенных средств, часть из которых тратил на обеспечение функционирования "сall-центров".

Правоохранители провели 29 обысков в Киеве, а также в Днепропетровской Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областях. Они изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и по ч. 4 и 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Трое организаторов и пять исполнителей задержаны, им сообщили им о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Украина провела экстрадицию пяти организаторов колцентра в Чехию. Они смогли выманить у иностранцев более 7 млн 609 тысяч евро (около 300 млн гривен).

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