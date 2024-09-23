У Києві високий рівень забрудненості повітря: в якому районі найгірша ситуація

Сьогодні, 23 вересня, станом на 08:00, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. Водночас радіаційний фон у всьому місті - у нормі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:
Фото: у Києві високий рівень забрудненості повітря (Київ Цифровий)
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:
"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - пише КМДА.
Додамо, за словами завідувача відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолія Оперчука, відповідна ситуація склалась через декілька причин, а саме:
Детальніше про смог у Києві та чим він небезпечний - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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