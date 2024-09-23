RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация

Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 08:00, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. В то же время радиационный фон во всем городе - в норме.

Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, общий индекс качества воздуха равен: 

  • по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г - 76; 
  • по адресу ул. Щусева, 20 - 78;
  • по адресу ул. Туровская, 28 - 76;
  • по адресу проспект Берестейский, 97 - 77;
  • по адресу ул. Китаевская, 22 - 76;
  • по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 83;
  • по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 78. 
 

Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Киев Цифровой)

Что советуют в КГГА

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется: 

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Причина ухудшения состояния воздуха

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", - пишет КГГА. 

Добавим, по словам заведующего отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Анатолия Оперчука, соответствующая ситуация сложилась по нескольким причинам, а именно: 

  • из-за горения торфяников вокруг столицы;
  • из-за теплой, сухой и безветренной погоды, которая наблюдается в течение сентября.

Подробнее о смоге в Киеве и чем он опасен - узнайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев