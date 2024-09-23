В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 08:00, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. В то же время радиационный фон во всем городе - в норме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, общий индекс качества воздуха равен:
Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Киев Цифровой)
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", - пишет КГГА.
Добавим, по словам заведующего отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Анатолия Оперчука, соответствующая ситуация сложилась по нескольким причинам, а именно:
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