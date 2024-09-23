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У Києві високий рівень забрудненості повітря: в якому районі найгірша ситуація

Понеділок 23 вересня 2024 09:24
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У Києві високий рівень забрудненості повітря: в якому районі найгірша ситуація Фото: у Києві високий рівень забрудненості повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 23 вересня, станом на 08:00, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. Водночас радіаційний фон у всьому місті - у нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:

  • за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г - 76;
  • за адресою вул. Щусєва, 20 – 78;
  • за адресою вул. Турівська, 28 - 76;
  • за адресою проспект Берестейський, 97 - 77;
  • за адресою вул. Китаївська, 22 - 76;
  • за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 - 83;
  • за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 - 78.

Фото: у Києві високий рівень забрудненості повітря (Київ Цифровий)

Що радять у КМДА

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Причина погіршення стану повітря

"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - пише КМДА.

Додамо, за словами завідувача відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолія Оперчука, відповідна ситуація склалась через декілька причин, а саме:

Детальніше про смог у Києві та чим він небезпечний - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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