В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 08:00, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. В то же время радиационный фон во всем городе - в норме.

Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, общий индекс качества воздуха равен: по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г - 76;

по адресу ул. Щусева, 20 - 78;

по адресу ул. Туровская, 28 - 76;

по адресу проспект Берестейский, 97 - 77;

по адресу ул. Китаевская, 22 - 76;

по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 83;

по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 78. Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Киев Цифровой) Что советуют в КГГА До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется: закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум. Причина ухудшения состояния воздуха "Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", - пишет КГГА. Добавим, по словам заведующего отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Анатолия Оперчука, соответствующая ситуация сложилась по нескольким причинам, а именно: из-за горения торфяников вокруг столицы;

из-за теплой, сухой и безветренной погоды, которая наблюдается в течение сентября. Подробнее о смоге в Киеве и чем он опасен - узнайте в материале РБК-Украина.