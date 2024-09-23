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В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация

Понедельник 23 сентября 2024 09:24
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В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 08:00, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. В то же время радиационный фон во всем городе - в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, общий индекс качества воздуха равен:

  • по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г - 76;
  • по адресу ул. Щусева, 20 - 78;
  • по адресу ул. Туровская, 28 - 76;
  • по адресу проспект Берестейский, 97 - 77;
  • по адресу ул. Китаевская, 22 - 76;
  • по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 83;
  • по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 78.

Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Киев Цифровой)

Что советуют в КГГА

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Причина ухудшения состояния воздуха

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", - пишет КГГА.

Добавим, по словам заведующего отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Анатолия Оперчука, соответствующая ситуация сложилась по нескольким причинам, а именно:

  • из-за горения торфяников вокруг столицы;
  • из-за теплой, сухой и безветренной погоды, которая наблюдается в течение сентября.

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