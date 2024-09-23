В Киеве высок уровень загрязненности воздуха: в каком районе самая плохая ситуация
Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 08:00, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. В то же время радиационный фон во всем городе - в норме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, общий индекс качества воздуха равен:
- по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г - 76;
- по адресу ул. Щусева, 20 - 78;
- по адресу ул. Туровская, 28 - 76;
- по адресу проспект Берестейский, 97 - 77;
- по адресу ул. Китаевская, 22 - 76;
- по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 83;
- по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 78.
Фото: в Киеве высокий уровень загрязненности воздуха (Киев Цифровой)
Что советуют в КГГА
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Причина ухудшения состояния воздуха
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", - пишет КГГА.
Добавим, по словам заведующего отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Анатолия Оперчука, соответствующая ситуация сложилась по нескольким причинам, а именно:
- из-за горения торфяников вокруг столицы;
- из-за теплой, сухой и безветренной погоды, которая наблюдается в течение сентября.
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