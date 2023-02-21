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У Києві випробують ізраїльську систему попередження про ракети та БПЛА: чим вона відрізняється

Фото: у Києві випробують ізраїльську систему попередження про ракети та БПЛА (err.ee)
Автор: Наталія Кава

У Києві буде проведено випробування ізраїльської системи раннього оповіщення про загрозу наближення ракет або безпілотних літальних апаратів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі в столиці діє стандартна система оповіщення. Вона спрацьовує кожного разу, коли у Білорусі підіймаються російські літаки. При цьому в Ізраїлі у подібній ситуації працюють потужні радари.

Вони допомагають визначити напрямок польоту ракети й увімкнути сирену лише секторально у певному місці. Окрім цього така сирена дає спеціальний сигнал, який вказує населенню скільки часу вони мають для того, щоб пройти до укриття.

"Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться вже чотири місяці. У публічній площині йдеться про те, що нам це передадуть. Через три місяці закінчать пілотний проект для Києва під наші реалії", - сказав Корнійчук.

Нагадаємо, парламентська делегація Ізраїлю прибула в Україну 20 лютого.

РБК-Україна також повідомляло, чому Ізраїль відмовився передати Україні ППО Hawk.

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