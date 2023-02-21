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В Киеве опробуют израильскую систему предупреждения о ракетах и БПЛА: чем она отличается

Фото: в Киеве опробуют израильскую систему предупреждения о ракетах и БПЛА (err.ee)
Автор: Наталья Кава

В Киеве будут проведены испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотных летательных аппаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время в столице действует стандартная система оповещения. Она срабатывает всякий раз, когда в Беларуси поднимаются российские самолеты. При этом в Израиле в подобной ситуации трудятся мощные радары.

Они помогают определить направление полета ракеты и включить сирену только в определенном месте. Кроме этого такая сирена дает специальный сигнал, указывающий населению, сколько времени они имеют для того, чтобы пройти до укрытия.

"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим идет уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Через три месяца закончат пилотный проект для Киева под наши реалии", - сказал Корнийчук.

Напомним, парламентская делегация Израиля прибыла в Украину 20 февраля.

РБК-Украина также сообщало, почему Израиль отказался передать Украине ПВО Hawk.

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