У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світло

Зазначимо, через аномально високу температуру на початку серпня в Україні очікується суттєве збільшення споживання електроенергії. За прогнозами, попит може зрости приблизно на один гігават.

Окрім цього, 24 липня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Унаслідок удару без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському районі та самому Чернігові.