У Києві виникли аварійні відключення електроенергії: коли буде світло

У Києві на Оболоні в п'ятницю, 7 серпня, виникли аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Повідомляється, що відключення відбуваються через аварійні ремонтні роботи.
Згідно з повідомленням, вони розпочалися о 15:59.
Місцевих мешканців попередили, що орієнтовний час відновлення електроенергії - до 19:59.
Оновлено о 17:32
Наразі частина Подільського та Оболонського районів тимчасово без світла через аварію.
"Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", - зазначили в ДТЕК.
Українців закликали ощадливо використовуватим електроенергію і не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів.
Нагадаємо, вчора мешканці Львова залишились без світла через аварійне відключення в електромережах 110кВ.
Були частково знеструмлені споживачі в центральній частині міста, у Франківському районі, а також мікрорайоні Новий Львів.
Раніше, 5 серпня, внаслідок російського обстрілу без електропостачання залишилися близько 126 тисяч родин у Дніпропетровській області. Найбільше постраждали мешканці Нікополя, Марганця, Покрова та прилеглих населених пунктів.
Зазначимо, через аномально високу температуру на початку серпня в Україні очікується суттєве збільшення споживання електроенергії. За прогнозами, попит може зрости приблизно на один гігават.
Окрім цього, 24 липня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Унаслідок удару без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському районі та самому Чернігові.