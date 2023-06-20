У Києві викрили ІТ-компанію, яка хотіла "злити" окупантам закриті дані прифронтової ОВА

За даними слідства, можливість витоку існувала через систему електронного документообігу.

Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в державній установі, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої території.

Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", що діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії.

Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА.

СБУ встановила, що найбільше окупантів цікавили відомості про наслідки ворожих повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Також вони хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після атак.

Зазначається, що це допомогло б противнику спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявили:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності;

печатки і документи, що вказують на ведення "спільного бізнесу" з донецькою "філією".

На підставі зібраних доказів правоохоронці затримали одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної організації).

Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.