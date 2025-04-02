У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що сталось

Найближчими вихідними днями - 5 та 6 квітня 2025 року - у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.
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У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинять рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро":
"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", - пояснили українцям.
Уточнюється, що між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.
З понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.
Громадянам повідомили, що на тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси №1М.
Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.
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