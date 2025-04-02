В Киеве на выходных закроют 6 станций метро: что случилось

В ближайшие выходные - 5 и 6 апреля 2025 года - в Киеве закроют ряд станций метро. Это связано с ремонтными работами на Дарницком путепроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
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В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" рассказали, что из-за ремонта Дарницкого путепровода остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр":
"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", - объяснили украинцам.
Уточняется, что между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.
С понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.
Гражданам сообщили, что на фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы №1М.
Уточняется, что дублирующий автобус №1М будет курсировать с интервалом движения до 10 мин:
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и будет применяться впервые в Украине.
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