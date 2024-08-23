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У Києві на вихідні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві з 24 до 26 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови в цей період сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо при наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття в лісах і лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, кидати непогашені сірники або недопалки, залишати горючі матеріали та створювати смітники для спалювання відходів.

Громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером "101". Дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків і матеріальних збитків.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується суха погода, без дощів. Тільки ввечері у Донецькій області прогнозуються локальні дощі з грозою. Сильна спека до +35 градусів збережеться в південних, східних і центральних регіонах країни.

На День Незалежності в Україні буде без дощів, проте в Луганській та Донецькій областях можливі локальні грозові дощі. Температура повітря максимально прогріється до +35.

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Погода в Києві