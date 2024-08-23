RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве на выходные объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве с 24 по 26 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия в этот период будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

В течение пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесах и лесопосадках, заезжать автомобилем в лес, бросать непогашенные спички или окурки, оставлять горючие материалы и создавать свалки для сжигания отходов.

Граждан призывают быть осторожными и, в случае обнаружения возгорания в лесах или на открытых территориях, немедленно звонить по телефону «101». Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать трагических последствий и материального ущерба.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается сухая погода без дождей. Лишь вечером в Донецкой области прогнозируются локальные дожди с грозой. Сильная жара до +35 градусов сохранится в южных, восточных и центральных регионах страны.

В День Независимости в Украине будет без дождей, однако в Луганской и Донецкой областях возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха максимально прогреется до +35.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Киеве