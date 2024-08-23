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Спека до +35 градусів: прогноз погоди на День Незалежності України

П'ятниця 23 серпня 2024 13:27
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Спека до +35 градусів: прогноз погоди на День Незалежності України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На День Незалежності України прогнозується сонячна та спекотна погода.

По це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра у більшості областей опадів не очікується, за винятком Луганщини та Донеччини, де можливі локальні грозові дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +26…+30 градусів, а у східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині - +31…+35 градусів.

Погода у Києві

У Києві 24 серпня буде сонячно та тепло, без сильної спеки, з температурою +28…+29 градусів.

Проте вже у неділю спека повернеться, хоча ненадовго.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується суха погода, без дощів. Тільки ввечері на Донеччині можливі локальні дощі з грозою. Сильна спека до +35 градусів збережеться в південних, східних і центральних регіонах країни.

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