В Киеве с завтрашнего дня запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги

С завтрашнего дня, 22 мая, в Киеве усилят ограничения на въезд грузовиков. Запретят заезд во время воздушной тревоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Решение было принято Советом обороны.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что также с завтрашнего дня в Киеве общественный транспорт, в случае объявления воздушной тревоги, будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.