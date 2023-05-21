В Киеве с завтрашнего дня запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги
С завтрашнего дня, 22 мая, в Киеве усилят ограничения на въезд грузовиков. Запретят заезд во время воздушной тревоги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Решение было принято Советом обороны.
Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.
"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - пишет пресс-служба.
Стоит добавить, что также с завтрашнего дня в Киеве общественный транспорт, в случае объявления воздушной тревоги, будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.
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