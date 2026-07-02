У Києві відомо про першу жертву масованої нічної атаки

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Начальник КМВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, кількість постраждалих у столиці станом на 3:51 зросла до 11 поранених.

За інформацією мера, усі вони наразі госпіталізовані та перебувають у стаціонарах київських лікарень.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснюють масований багатохвильовий обстріл Києва. Для ударів по столиці ворог застосовує комбіновану тактику, використовуючи ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.