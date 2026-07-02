RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве известно о первой жертве массированной ночной атаки

04:13 02.07.2026 Чт
1 мин
Что известно о количестве пострадавших в настоящее время?
aimg Екатерина Коваль
Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В ходе массированной комбинированной атаки на Киев стало известно о первой жертве и пострадавших среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра города Виталия Кличко.

В результате вражеской атаки погиб один человек. Начальник КМВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, количество пострадавших в столице по состоянию на 3:51 выросло до 11 раненых.

По информации мэра, все они госпитализированы и находятся в стационарах киевских больниц.

В ночь на 2 июля российские войска совершают массированный многоволновый обстрел Киева. Для ударов по столице враг применяет комбинированную тактику, используя ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

В преддверии атаки президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии предупредил об угрозе. Опираясь на данные украинской разведки, он заявил о готовящемся новом массированном ударе по Украине и призвал граждан оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВиталий КличкоВойна в Украине