В Киеве известно о первой жертве массированной ночной атаки

В результате вражеской атаки погиб один человек. Начальник КМВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, количество пострадавших в столице по состоянию на 3:51 выросло до 11 раненых.

По информации мэра, все они госпитализированы и находятся в стационарах киевских больниц.

В ночь на 2 июля российские войска совершают массированный многоволновый обстрел Киева. Для ударов по столице враг применяет комбинированную тактику, используя ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.