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У Києві відновлюється будівництво пішохідного мосту на Оболоні за меценатські кошти, - Кличко

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Вівторок 31 січня 2023 18:24
У Києві відновлюється будівництво пішохідного мосту на Оболоні за меценатські кошти, - Кличко Фото: у Києві відновлюється будівництво пішохідного мосту на Оболоні за меценатські кошти (t me)
Автор: Юлія Бойко

Цього року в столиці продовжиться будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів, яке розпочалося у 2020 році. З самого початку міст зводився за кошти меценатів, і зараз бюджетні кошти також не залучатимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року шляхом меценатських коштів. Гроші з міського бюджету ми не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта", - повідомив Кличко.

За словами Кличка, невдовзі планується завершити встановлення опор мосту.

"На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції. Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни", - зазначив Кличко.

За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина - 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення.

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Київ Віталий Кличко
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