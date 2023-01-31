В Киеве возобновляется строительство пешеходного моста на Оболони за меценатские средства, - Кличко

В этом году в столице продолжится строительство пешеходного моста на Оболонский остров, которое было начато в 2020 году. С самого начала мост возводился за средства меценатов, и сейчас бюджетные средства тоже не будут привлекаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Киева Виталия Кличко.

"В этом году столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое ведет с 2020 года за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета мы не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это - целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", - сообщил Кличко.

По словам Кличко, в ближайшее время планируется завершить установку опор моста.

"На начало 2023 года уже установили 3 опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы. За средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку 4-й опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции, приобретут металлоконструкции. Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", - отметил Кличко.

По проекту мост будет опираться на 4 опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина - 164 м.