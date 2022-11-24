У Києві відновили водопостачання в усіх районах, але є нюанс

"Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність", - написав він.

Так, наразі у деяких споживачів може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

При цьому фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Нагадаємо, вранці відновили водопостачання на лівому березі, а на правому планували у першій половині дня.

Через наслідки ракетних ударів 60% Києва залишалася без світла.

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