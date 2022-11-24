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Ситуація у Києві після обстрілів: коли буде світло, вода, зв'язок

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 11:36
Ситуація у Києві після обстрілів: коли буде світло, вода, зв'язок Фото: в Києві до кінця дня планують повернутися до ситуації, яка була перед останніми ракетними обстрілами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві триває ліквідація наслідків ракетних обстрілів, ще 60% міста залишається без електрики. Водопостачання відновили на лівому березі, на правий почали подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та мера столиці Віталія Кличка в ефірі телемарафону.

Електрика

За словами Кличка, наразі приблизно 60% столиці залишається без електрики.

Він зазначив, повернення світла залежить від балансу енергосистеми України, оскільки столиця є частиною загальнодержавної енергосистеми.

"Досі ліквідація наслідків ракетних ударів у Києві триває. Пошкоджена була система енергозабезпечення. Ми ж працюємо зараз над тим, щоб до критичної інфраструктури була подана електрика", - підкреслив Кличко.

Зазначимо, що за даними КМДА, без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста.

Водопостачання

Вже повернуто водопостачання на лівому березі, а на правому планують відновити в першій половині дня.

"Що стосується водозабезпечення. "Київводоканалу" вдалося частково стабілізувати електропостачання на одному з ключових об'єктів, тому вода починає зараз подаватися споживачам на правому березі", - каже Кличко.

Втім, він попередив мешканців багатоповерхівок, що тиск води зараз може бути недостатнім. Тож до останніх поверхів подача води буде слабшою.

"Але з часом ми зможемо надати достатню потужність, щоб водопостачання було у всьому місті", - зазначив мер.

Наразі ж на пониженому тиску поки залишаються Святошинський, Соломенський райони, частково Оболонський район, Шевченківський та Подільський.

Зв'язок

Окрім відновлення тепло- водопостачання триває відновлення комунікацій в багатьох районах Києва, де відсутній мобільний зв'язок та Інтернет.

"Зараз потроху відновлюємо, і думаю, що вже до кінця дня повернемося до тої ситуації, яка була перед останніми ракетними обстрілами", - припускає Кличко.

Транспорт

Продовжуються роботи щодо стабілізації руху транспорту. Мер Кличко заявив, що вже йде запуск наземного електротранспорту, який був замінений автобусами. Зараз трамваї починають рух.

"Щодо метро, паузи між рухами поїздами були набагато більші для збереження електроенергії", - пояснив він.

Тим часом КМДА опублікувала список трамваїв, які вже відновили рух в столиці, а саме:

  • просп. Відрадний - Контрактова площа (№ 14)
  • просп. Відрадний - вул. Старовокзальна (№ 15)
  • пл. Контрактова - вул. Старовокзальна (№ 18)
  • пл. Дарницька - Позняки, Червоний Хутір, Рембаза (№№ 8, 22, 29)
  • б-р Перова, Троєщина (№ 22, 28, 35).

Михайлівська Борщагівка - Гната Юри - Ромена Роллана. Перевезення до вул. Старовокзальної забезпечуються тимчасовими автобусами.

Нагадаємо, що в знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення електропостачання в Києві очікується вже 24 листопада, у першій половині дня.

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