В Киеве возобновили водоснабжение во всех районах, но есть нюанс

"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", - написал он.

Так, в настоящее время у некоторых потребителей может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех, кто живет на верхних этажах многоэтажек.

При этом специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, утром возобновили водоснабжение на левом берегу, а на правом планировали в первой половине дня.

Из-за последствий ракетных ударов 60% Киева оставалось без света.

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