У Києві відновили високовольтні ЛЕП, пошкоджені під час атаки "Шахедів"

"Кілька потужних магістральних ліній електропередачі, що живлять Київ та міста навколо, були пошкоджені та відключилися вночі через цю щільну і потужну атаку Шахедів", - заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, була ймовірність запровадження обмежень електропостачання. Однак вдалося уникнути цього та забезпечити споживачів електроенергією в повному обсязі.

"Наші диспетчери впоралися із ситуацією. Також хочу подякувати нашим ремонтним бригадам за те, що швидко відновили важливі лінії й, відповідно, не створили людям дискомфорту у вихідний день", - підкреслив Кудрицький.

25 листопада через російський нічний обстріл частина киян залишалася без світла. У місті довелося застосувати аварійні відключення світла . Після обіду подачу електроенергії відновили.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Вночі 25 листопада Київ зазнав потужної з початку війни атаки "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Києві та області знищено майже 70 "Шахедів".

Уламки безпілотників упали у чотирьох районах столиці. Пошкодили нежитлові приміщення, дитячий садок. Є постраждалі.

Детальніше про нічну атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.