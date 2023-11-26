В Киеве восстановили высоковольтные ЛЭП, поврежденные во время атаки "Шахедов"

"Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и мощной атаки Шахедов", - заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, была вероятность введения ограничений электроснабжения. Однако нам удалось избежать этого и обеспечить потребителей электроэнергией в полном объеме.

"Наши диспетчеры справились с ситуацией. Также хочу поблагодарить наши ремонтные бригады за то, что быстро восстановили важные линии и, соответственно, не создали людям дискомфорта в выходной день", - подчеркнул Кудрицкий.

25 ноября из-за российского ночного обстрела часть киевлян оставалась без света. В городе пришлось применить аварийные отключения света. После обеда подачу электроэнергии возобновили.

Ночная атака "Шахедов" на Киев

Ночью 25 ноября Киев подвергся мощной с начала войны атаке "Шахедов". По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в Киеве и области уничтожено почти 70 "Шахедов".

Обломки беспилотников упали в четырех районах столицы. Повредили нежилые помещения, детский сад. Есть пострадавшие.

Подробнее о ночной атаке читайте в материале РБК-Украина.