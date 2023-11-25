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У Києві аварійні відключення світла через атаку: скільки будинків знеструмлено

Київ, Субота 25 листопада 2023 10:02
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У Києві аварійні відключення світла через атаку: скільки будинків знеструмлено Фото: у Києві аварійні відключення світла через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла у Києві сталися 25 листопада через російську атаку. У столиці пошкоджені електромережі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Через масований обстріл у Києві пошкоджені електромережі. Є аварійні відключення", - зазначив Коваленко.

За даними ДТЕК, у Києві без світла 151 житловий будинок, 75 приватних будинків та 12 установ.

Також через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. Без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області.

Енергетики зазначають, що вже виїхали на місця пошкоджень. Жителів столиці та Київської області закликають заощаджувати світло, щоб уникнути нових пошкоджень.

Масована атака на Київ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 71 безпілотник. Головною ціллю росіян був Київ.

У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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