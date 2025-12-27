В Києві відновили подачу води, але без світла та тепла ще 40% житлових будинків

Масована атака по критичній інфраструктурі Києва та області залишила без тепла та світа тисячі абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
"Попри постійні повітряні тривоги, усі комунальні та екстрені служби працюють безперервно над ліквідацією наслідків ударів", - зазначив Олексій Кулеба.
Щоб відновити енергетичні системи Києва та Київської області, роботи ведуться у посиленому режимі з чіткою координацією між центральною та місцевою владою.
Наслідки атаки були значними - тимчасове знеструмлення та відключення опалення торкнулися понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району, повідомив міністр розвитку громад та територій України.
"Задіяні додаткові бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей", - повідомив Кулеба.
Незважаючи на загрозу повторних дронових ударів, вже відновлено водопостачання у Києві та області. У частині Київщини задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем, а тиск подачі поступово нормалізується.
"Ми робимо усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак і оперативно відновити інфраструктуру", - додав віцепрем'єр.
"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період", - підкреслив Кулеба.
Раніше Київ та область вже зазнавали ударів по критичній інфраструктурі, що призводило до відключень електрики, води та опалення.
Нагадаємо, що 27 грудня РФ здійснила серію ракетно-дронових атак на Київ. Відомо про одного загиблого та близько 30 постраждалих.
У ніч на 27 грудня російські війська провели комбінований обстріл столиці, у результаті якого пожежі спалахнули у семи районах міста.
У Голосіївському районі після падіння дрона загорілися три автомобілі на території СТО, пожежу швидко ліквідували.
В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок.
У Дарницькому районі горять кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку, що загрожувало поширенням вогню на будинок для літніх людей.
У Дніпровському районі загорівся 18-поверховий будинок.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 30 людей, серед них двоє дітей.
Через удари у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без теплопостачання.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала нового масованого удару по Україні, застосувавши майже 500 ударних дронів, зокрема "Шахед", а також понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".