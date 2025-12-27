В Києві відновили подачу води, але без світла та тепла ще 40% житлових будинків

Удар по Києву 27 січня

Нагадаємо, що 27 грудня РФ здійснила серію ракетно-дронових атак на Київ. Відомо про одного загиблого та близько 30 постраждалих.

У ніч на 27 грудня російські війська провели комбінований обстріл столиці, у результаті якого пожежі спалахнули у семи районах міста.

У Голосіївському районі після падіння дрона загорілися три автомобілі на території СТО, пожежу швидко ліквідували.

В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок.

У Дарницькому районі горять кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку, що загрожувало поширенням вогню на будинок для літніх людей.

У Дніпровському районі загорівся 18-поверховий будинок.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 30 людей, серед них двоє дітей.

Через удари у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала нового масованого удару по Україні, застосувавши майже 500 ударних дронів, зокрема "Шахед", а також понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".