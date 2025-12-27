ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві відомо про загиблого та десятки поранених внаслідок удару РФ

Київ, Субота 27 грудня 2025 11:48
UA EN RU
У Києві відомо про загиблого та десятки поранених внаслідок удару РФ Фото: наслідки обстрілу Києва 27 грудня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Кава

Російська армія 27 грудня завдала серії ракетно-дронових ударів по Києві. Станом на відомо про загиблого та майже 30 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Ігор Клименко

За його словами, на одній з локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі.

"По цій локації, попередньо, ми маємо одного загиблу. Фрагменти тіла ми знайшли. Рятувальники тільки що доповіли про це. І ми не знаємо, чи ця жінка, але це доросла людина", - повідомив Клименко.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці значно зросла кількість постраждалих.

"Уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста", - написав він.

Обстріл 27 грудня

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу пожежі виникли одразу в семи районах столиці.

У Голосіївському районі після падіння безпілотника загорілися три автомобілі на території СТО, займання вдалося швидко ліквідувати. В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок. У Дарницькому районі палають кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку та існувала загроза поширення полум’я на будинок для літніх людей. У Дніпровському районі загоряння сталося в 18-поверхівці.

За попередньою інформацією, у столиці постраждали близько 20 людей, серед них двоє дітей. Через атаку в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без тепла.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія від ночі здійснює черговий масований удар по Україні, застосувавши майже 500 ударних дронів, зокрема типу "Шахед", а також понад 40 ракет, включно з "Кинджалами".

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Києва
Новини
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну