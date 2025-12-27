В Киеве возобновили подачу воды, но без света и тепла еще 40% жилых домов

"Несмотря на постоянные воздушные тревоги, все коммунальные и экстренные службы работают непрерывно над ликвидацией последствий ударов", - отметил Алексей Кулеба.

Чтобы восстановить энергетические системы Киева и Киевской области, работы ведутся в усиленном режиме с четкой координацией между центральной и местной властью.

Последствия атаки были значительными - временное обесточивание и отключение отопления коснулись более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района, сообщил министр развития общин и территорий Украины.

"Задействованы дополнительные бригады коммунальщиков, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей", - сообщил Кулеба.

Несмотря на угрозу повторных дроновых ударов, уже восстановлено водоснабжение в Киеве и области. В части Киевщины задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем, а давление подачи постепенно нормализуется.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия атак и оперативно восстановить инфраструктуру", - добавил вице-премьер.

"Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Киев и область уже подвергались ударам по критической инфраструктуре, что приводило к отключениям электричества, воды и отопления.