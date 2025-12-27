В Киеве возобновили подачу воды, но без света и тепла еще 40% жилых домов

Массированная атака по критической инфраструктуре Киева и области оставила без тепла и света тысячи абонентов. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"Несмотря на постоянные воздушные тревоги, все коммунальные и экстренные службы работают непрерывно над ликвидацией последствий ударов", - отметил Алексей Кулеба.
Чтобы восстановить энергетические системы Киева и Киевской области, работы ведутся в усиленном режиме с четкой координацией между центральной и местной властью.
Последствия атаки были значительными - временное обесточивание и отключение отопления коснулись более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района, сообщил министр развития общин и территорий Украины.
"Задействованы дополнительные бригады коммунальщиков, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей", - сообщил Кулеба.
Несмотря на угрозу повторных дроновых ударов, уже восстановлено водоснабжение в Киеве и области. В части Киевщины задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем, а давление подачи постепенно нормализуется.
"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия атак и оперативно восстановить инфраструктуру", - добавил вице-премьер.
"Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период", - подчеркнул Кулеба.
Ранее Киев и область уже подвергались ударам по критической инфраструктуре, что приводило к отключениям электричества, воды и отопления.
Напомним, что 27 декабря РФ осуществила серию ракетно-дронных атак на Киев. Известно об одном погибшем и около 30 пострадавших.
В ночь на 27 декабря российские войска провели комбинированный обстрел столицы, в результате которого пожары вспыхнули в семи районах города.
В Голосеевском районе после падения дрона загорелись три автомобиля на территории СТО, пожар быстро ликвидировали.
В Оболонском районе огонь охватил трехэтажный частный дом.
В Дарницком районе горят несколько частных домов, зафиксирован пожар на верхнем этаже 24-этажного дома, что грозило распространением огня на дом престарелых.
В Днепровском районе загорелся 18-этажный дом.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали 30 человек, среди них двое детей.
Из-за ударов в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а почти треть города осталась без теплоснабжения.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла новый массированный удар по Украине, применив почти 500 ударных дронов, в том числе "Шахед", а также более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".