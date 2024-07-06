У Києві відновили дві третини генеруючих потужностей зруйнованих РФ, - КМДА

Він зазначив, що столичні енергооб'єкти зазнали більше десятка обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу більше половину генеруючих потужностей.

"Проведено колосальну роботу і зараз дві третини – відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянській період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", - розповів Пантелеєв.

Проєкти відновлення та модернізації стали частиною концепції "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації".

"Ми плануємо децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності. Крім того, місто розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії. Без цього якісна підготовка до зими неможлива", - зазначив посадовець.

Зокрема, всі лікарні Києва оснащені генераторами, також понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори, 175 бюветів також можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення.

"Зараз збільшуємо кількість мобільних пересувних котелень. Саме в межах Проєкту «Реформування сектора централізованого теплопостачання в Україні» здійснюється встановлення сонячних панелей у медичних закладах Києва", – повідомив заступник голови КМДА.

Також Петро Пантелеєв нагадав, що у столиці близько 11 тисяч багатоповерхівок, з яких значна частина має інженерне обладнання, що залежить від електроенергії. Мова йде про насоси систем водопостачання, опалення, ліфти тощо.

"Місто розробило і реалізує 4 програми, як інструменти для будинкових громад зі встановлення резервного живлення. Це програма співфінансування енергоефективних заходів 70/30, програма співфінансування ремонтів, програма компенсації коштів за придбання альтернативного живлення і програма надання пільгових кредитів. На сьогодні вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у таких програмах і виконали енергоефективні заходи", - резюмував посадовець.