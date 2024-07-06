Київська область переводить "Пункти незламності" у робочий режим: у чому причина

У Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим. Причина - проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що відповідні доручення за результатами засідання обласного штабу Ради оборони отримали всі райони та громади.

На сьогоднішній день працюють 225 пунктів, ще майже 400 готуються до відкриття. "Пункти незламності" розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" та представники бізнесу.

"Отримую багато скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, насамперед, керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - додав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначимо, у таких пунктах обов'язково мають бути:

світло

інтернет

доступ до мобільного зв'язку всіх операторів

вода

аптечка

Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті "Київщина безпечна".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо проблем зі світлом та мобільним зв'язком.

Він уже порушував це питання перед урядом, після чого прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що буде розширено дію кредитної програми "5-7-9" на будівництво генераційних установок.