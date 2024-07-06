ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київська область переводить "Пункти незламності" у робочий режим: у чому причина

Київська область , Субота 06 липня 2024 11:44
UA EN RU
Київська область переводить "Пункти незламності" у робочий режим: у чому причина Фото: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

У Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим. Причина - проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що відповідні доручення за результатами засідання обласного штабу Ради оборони отримали всі райони та громади.

На сьогоднішній день працюють 225 пунктів, ще майже 400 готуються до відкриття. "Пункти незламності" розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" та представники бізнесу.

"Отримую багато скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, насамперед, керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", - додав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначимо, у таких пунктах обов'язково мають бути:

  • світло
  • інтернет
  • доступ до мобільного зв'язку всіх операторів
  • вода
  • аптечка

Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті "Київщина безпечна".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував нові рішення щодо проблем зі світлом та мобільним зв'язком.

Він уже порушував це питання перед урядом, після чого прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що буде розширено дію кредитної програми "5-7-9" на будівництво генераційних установок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Пункт незламності Графік відключення світла
NEWS
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу