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Кличко підписав меморандум з GIZ про реформування системи теплопостачання Києва

П'ятниця 05 липня 2024 21:38
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Кличко підписав меморандум з GIZ про реформування системи теплопостачання Києва Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Києві з'являться міні-ТЕЦ, які працюють на різних видах палива, в рамках децентралізації системи теплопостачання міста. Відповідний меморандум підписав мер Києва Віталій Кличко та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мера столиці.

Меморандум про співпрацю між Київською міською радою та GIZ підписали мер столиці Віталій Кличко разом з директором Проєкту "Реформування сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)" Вінфрідом Даммом. Ця співпраця є продовженням ефективного партнерства Києва з Урядом Німеччини в напрямку, який сьогодні є критично важливим для української столиці, – модернізації системи централізованого теплопостачання, йдеться у повідомленні.

"У травні Київ затвердив концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації". Це великий комплекс заходів. Зокрема, плануємо зробити виробництво тепла та електроенергії локальним і розподіленим у різних районах міста. Ми говоримо про енергетичну децентралізацію! У столиці з’являться нові міні-ТЕЦ малої і середньої потужності з можливістю використання різних видів палива", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, реалізація концепції дозволить підвищити стійкість, ефективність та автономність енергозабезпечення столиці, що є критично необхідним як в умовах війни, так і після її завершення.

Кличко подякував німецьким партнерам за готовність і надалі підтримувати українську столицю та її мешканців. Допомагати українцям вистояти та стати енергетично незалежними.

Як раніше повідомляв Віталій Кличко, в межах підготовки до наступного опалювального сезону в Києві планується оновити 55 км найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання.

Також повідомлялося, що за ініціативи Кличка Київрада майже в чотири рази збільшила суму компенсації мешканцям багатоповерхових будинків за придбання генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії – до 300 тисяч гривень за одиницю обладнання.

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